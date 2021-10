Dobovec bo v Podčetrtku gostil zahtevne tekmece

"Kar smo naredili v zadnji sezoni, je bilo fenomenalno. V evropski Ligi prvakov smo pridelali odličen rezultat tako za klub kot slovenski futsal," je dejal trener Dobovca Kujtim Morina. Njegova ekipa novo sezono Lige prvakov, ki se vrača v ustaljeni format, začenja kot sedma najboljša ekipa v Evropi.

"Pred nami je zelo težka skupina, a verjamem v našo kakovost, da bomo pravi, ko bo treba in se uvrstimo v elitni del Lige prvakov," je za futsal.si povedal kapetan moštva Rok Mordej.

"Pričakovati je, da bo Sporting upravičil svojo vlogo in si do konca turnirja nabral devet točk, za ostali dve mesti pa smo tu mi, Francozi in Kazahstanci," je še dejal Mordej in poudaril, da gre za zelo kakovostno skupino. "Sporting prihaja z osmimi oziroma devetimi igralci, ki so postali svetovni prvaki v Litvi. Francozi imajo ob Ricardinhu še tri Brazilce, najboljše francoske reprezentante in dva Maročana. Kazahstanski državni podprvak pa premore pet Brazilcev in še nekdanjega ruskega reprezentanta Aleksandra Fukina."

Dodal je, da je lepo videti Dobovec med najboljšo evropsko deseterico na lestvici. "Smo pa glede na rang dobili precej zahtevno skupino," je priznal Mordej.