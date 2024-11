Dobovec s porazom začel glavni del Lige prvakov

V glavnem delu tekmovanja tekmuje 32 klubov, v teh igrajo tudi še trije Slovenci, in sicer Uroš Đurić pri Olmissumu, Rok Šnofl pri Linzu in Tilen Gajser pri Minervi.

Klubi so razdeljeni v osem skupin, iz skupin od 1 do 4 bodo v elitni del Lige prvakov napredovale prve tri ekipe, iz skupin od 5 do 8 pa le zmagovalci. Na finalni turnir Lige prvakov, na sporedu bo maja 2025, se bodo uvrstili štirje zmagovalci skupin elitnega dela Lige prvakov.