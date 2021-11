Dobovec pred izjemno zahtevno nalogo: v skupini tudi z Barcelono

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali skupine elitnega dela Lige prvakov v futsalu. Ples kroglic je določil, da bo slovenski prvak Dobovec igral v skupini C, v njej so še španska Barcelona, češki Plzen in belgijski Halle-Gooik. Tekme skupine C bodo na Češkem.

icon-expand Nogometaši Dobovca so pred dnevi na domačem turnirju pustil dober vtis. FOTO: NZS Skupinski del Lige prvakov bo na sporedu med 30. novembrom in 5. decembrom, zmagovalci vseh štirih skupin pa bodo igrali na zaključnem turnirju, ki bo med 28. aprilom in 1. majem prihodnje leto. Prireditelj finalnega turnirja četverice še ni znan. V skupini A bodo igrali kazahstanski Kairat Almaty, francoski Asnieres Villeneuve 92, beloruski Viten Orša in ruski Tjumen (gostitelj), v skupini B portugalski Sporting (gostitelj), ruska Sinara Jekaterinburg, hrvaški Olmissum in nizozemski Hovocubo, v skupini D pa portugalska Benfica (gostitelj), španski Levante, madžarski Haladas in ukrajinski Uragan Ivano-Frankivsk. Dobovec si je nastop v skupinskem delu izboril na nedavnem turnirju v Podčetrtku, na katerem je zasedel tretje mesto. Na treh tekmah je premagal kazahstanski Atyrau z 2:1 ter klonil proti francoskemu ACCS s 4:5 in portugalskemu Sportingu z 1:6. Iz te skupine sta poleg Dobovca napredovala tudi portugalski in francoski klub.