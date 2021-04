Dobra novica za PSG pred polfinalom Lige prvakov: Navas v Parizu do 2024

Štiriintridesetletni Navas je leta 2019 prispel na Park princev iz madridskega Reala. Za klub je doslej zbral 72 nastopov, na katerih je 34-krat uspel mrežo ohraniti nedotaknjeno. Osvojil je štiri lovorike, po enkrat francosko prvenstvo, pokal, ligaški pokal in francoski superpokal.

"Presrečni smo, da smo podaljšali sodelovanje z Navasom. Je najboljši vratar na svetu, ki ga imajo navijači radi in soigralcem vliva samozavest. Na pomembnih tekmah v zaključku sezone bo odločilen igralec," je za klubsko spletno stran povedal lastnik kluba Nasser Al-Khelaifi.

PSG je pred tem podaljšal tudi pogodbi s poškodovanim Juanom Bernatom do leta 2025 in argentinskim napadalcemAngelom Di Mario do leta 2022, z možnostjo dodatne sezone. Večina pozornosti pa je zdaj usmerjena v podaljšanje sodelovanja z zvezdnikoma Neymarjem in Kylianom Mbappejem.