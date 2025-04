Dobre novice iz Barcelone, Ter Stegen ponovno na voljo Flicku

Že takoj je bilo jasno, da bo njegova odsotnost dolga, a kot kaže, Nemec dobro okreva. 32-letnik že nekaj dni trenira z ostalimi nogometaši Barcelone, njegova poškodba pa se je sedaj že zacelila do te mere, da so mu zdravniki odobrili nastop na finalu španskega kraljevega pokala proti Real Madridu, ki bo v soboto v Sevilli.

Marc-Andre Ter Stegen si je konec lanskega septembra na tekmi proti Villarrealu pretrgal tetivo pogačice v kolenu in moral pod nož.

Bosta pa el clasico morala izpustiti poškodovana Robert Lewandowski in Alejandro Balde , oba sta si v aprilu poškodovala mišico v stegnu.

Inzaghi: Sem zaskrbljen, smo utrujeni, toda moramo čez to

Španec bi sicer bil Flicku na voljo že na sredini tekmi polfinala Lige prvakov proti Interju, Poljak pa bo obračun z italijanskim velikanom najverjetneje moral izpustiti. Na prvi tekmi v Montjuicu bosta manjkala še dlje časa poškodovana Marc Casado in Marc Bernal. Poslastico med Barcelono in Interjem bomo od 20.30 prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.