Na amaterski nogometni tekmi med Galaktik Paolinijem in Atletik Partano na Siciliji naj bi prišlo do šokantnega incidenta, zaradi katerega je sodnik predčasno prekinil srečanje. Dogodek se je zgodil v nedeljo v Marsali med obračunom četrtega kroga amaterskega prvenstva pokrajine Trapani. Iz Atletik Partane so sporočili, da je igralec domače ekipe z dresom številka deset že od začetka tekme žalil nasprotne nogometaše in člane strokovnega štaba.

Napetosti so se še stopnjevale med prekinitvijo igre, ko naj bi isti nogometaš večkrat brcnil nasprotnega igralca. Sodnik Vincenzo Pernice mu je zato pokazal rdeči karton. Po navedbah gostujočega kluba je bil izključen tudi njihov trener Antonio Calandra, ki je poskušal zaščititi napadenega nogometaša.

Pravi kaos pa naj bi sledil šele po izključitvi. V Atletik Partani trdijo, da se je nogometaš po odhodu v slačilnico vrnil na igrišče z nožem ter grozil igralcem, trenerjem in funkcionarjem gostujoče ekipe. Po njihovih navedbah je enega od funkcionarjev prijel za vrat, v drugi roki pa držal nož.