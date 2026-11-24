Na amaterski nogometni tekmi med Galaktik Paolinijem in Atletik Partano na Siciliji naj bi prišlo do šokantnega incidenta, zaradi katerega je sodnik predčasno prekinil srečanje. Dogodek se je zgodil v nedeljo v Marsali med obračunom četrtega kroga amaterskega prvenstva pokrajine Trapani. Iz Atletik Partane so sporočili, da je igralec domače ekipe z dresom številka deset že od začetka tekme žalil nasprotne nogometaše in člane strokovnega štaba.
Napetosti so se še stopnjevale med prekinitvijo igre, ko naj bi isti nogometaš večkrat brcnil nasprotnega igralca. Sodnik Vincenzo Pernice mu je zato pokazal rdeči karton. Po navedbah gostujočega kluba je bil izključen tudi njihov trener Antonio Calandra, ki je poskušal zaščititi napadenega nogometaša.
Pravi kaos pa naj bi sledil šele po izključitvi. V Atletik Partani trdijo, da se je nogometaš po odhodu v slačilnico vrnil na igrišče z nožem ter grozil igralcem, trenerjem in funkcionarjem gostujoče ekipe. Po njihovih navedbah je enega od funkcionarjev prijel za vrat, v drugi roki pa držal nož.
Sodnik je srečanje nato dokončno prekinil, podpredsednik gostujočega kluba pa je na prizorišče poklical policijo. Ta je identificirala udeležence incidenta in zbrala izjave prisotnih. Primer je odmeval tudi v italijanski nogometni javnosti. Predsednik regionalnega odbora sicilijanske amaterske lige Sandro Morgana je nasilje ostro obsodil in disciplinske organe pozval k hitremu ukrepanju. Ob morebitni potrditvi očitkov je napovedal stroge sankcije, vključno s prepovedjo obiskovanja nogometnih prizorišč.
Odzval se je tudi Galaktik Paolini, kjer so za portal Marsala Sport sporočili, da obsojajo vse oblike nasilja in bodo počakali na odločitev disciplinskih organov. Svoje različice dogodkov niso predstavili, hkrati pa navedb gostujočega kluba niso zanikali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.