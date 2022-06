Dobrodelni Sadio Mane: rodil se je v vasi, zgradil je mesto

Ni lagal, saj je 30-letnik do zdaj prebivalcem Bambalija podaril že velike vsote. Zgradil je namreč novo bolnišnico, ki bo poskrbela za 34 okoliških vasi, bencinsko postajo, pošto in prenovil srednjo šolo. Poleg tega pa vsaki družini v vasi mesečno podari 70 evrov in jim priskrbi brezplačen dostop do interneta (4G).

Ko je bil Sadio Mane star sedem let, je njegov oče umrl. "Nisem mogel verjeti, bolel ga je trebuh, ker pa v naši vasi ni bilo bolnišnice, so ga odpeljali k zdravilcu v sosednjo vas. Stvari so se zapletle in on je tam umrl," je zelo oseben razlog za izgradnjo bolnišnice podelil Mane.