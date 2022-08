Dobrodelni spektakel: V Domžale prihaja Šahtar Doneck

Ustanoviteljica Anine zvezdice, dolgoletnega partnerja rumene družine, Ana Lukner Roljić: ''Sem izredno vesela in ponosna, da Nogometni klub Domžale že vrsto let podpira in sodeluje z Anino zvezdico. Zadovoljstvo je v tem trenutku še večje, ker začenjamo sodelovanje tudi na novi inovativni platofrmi Truhoma, kjer bomo skupaj pomagali ukrajinskim beguncem v Sloveniji. Pozivam vse, da se nam pridružite, saj vedite, da je vaša denarna donacija namenjena nakupu osnovnih živil. Vsaka donacija je sledljiva in transparentna. Hvala vsem za sodelovanje in pomoč. Skupaj delamo dobro, širimo pozitivno energijo in ljubezen.''