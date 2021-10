V Stožicah nogometna ekshibicija za dober namen

Tekma je potekala pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Fundacije Mira Cerarja, na njej pa so se pomerila zveneča imena iz sveta nogometa in zdajšnji ter nekdanji slovenski olimpijci.

V moštvu, ki ga je vodil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, so med drugim igrali še Luis Figo, Maxwell, Zvonimir Boban, Robbie Keane, Boštjan Cesar, Miran Pavlin, Milivoje Novaković ... Za slovensko olimpijsko ekipo z nekdanjo vrhunsko smučarko Tino Maze na čelu pa so brcali Jure Košir, Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Žvižej ter nekateri nekdanji slovenski nogometni reprezentanti in drugi športniki.

Častna trenerja sta bila ljubljanski župan Zoran Janković pri ekipi NZS in olimpionik Miro Cerar pri moštvu OKS. Dogajanje v Stožicah se je pričelo ob 18. uri s tekmo otrok, ki je uro pozneje sledil glavni dogodek s slavnostno "prvo brco žoge" slovenske olimpijske junakinje Janje Garnbret.

Ekipi sta odigrali dve polovici po 30 minut, s tekmovalnostjo pa je na obeh straneh izstopalo kar nekaj posameznikov, predvsem sta bila v ospredju Keane in Figo pri moštvu NZS in Primož Gliha v vrstah OKS. Končni izid je bil 4:3 za NZS, a ta je bil drugotnega pomena, največji zmagovalci srečanja so namreč mladi športniki, ki se bodo na račun zbranih sredstev lahko redno udeleževali v športnih aktivnosti.