Dobrodelno 'Tekmo za heroje' dobile legende Marseilla

Nasproti jim je stala ekipa Unicefa, ki jo je s klopi vodil bivši dolgoletni strateg Arsenala, sedaj pa vodja globalnega razvoja nogometa pri Fifi Arsene Wenger. 71-letni Francoz je v zadnjem času dobil pozornost nogometašev, navijačev, funkcionarjev in medijev kot idejni vodja svetovnega prvenstva, ki bi, namesto vsake štiri, potekalo vsaki dve leti. Na igrišču je med drugim računal na svojega bivšega vratarja Jensa Lehmanna, branilce Erica Abidala, Ricarda Carvalha in Christiana Karembeukija, ki jim je v obrambi pomagal tudi dvakratni olimpijski prvak v judu Teddy Riner, obrambo in napad sta povezovala Esteban Cambiasso in Gaizka Mendieta, za zadevanje golov pa so bili zadolženi pevec Matt Pokora, bivši košarkar Tony Parker ter legendarna napadalca Patrick Kluivert in David Trezeguet.