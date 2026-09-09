Velikodušna poteza vodstva italijanskega kluba

Vstopnice so seveda hitro pošle, zato je veliko število navijačev ostalo brez zgodovinske vstopnice za prvo tekmo Coma v Ligi prvakov. Ob tem dogodku je na sceno stopil predsednik kluba Mirwan Suwarso, ki je na Instagramu objavil, da se bo skupaj z nekaterimi direktorji odpovedal svojim sedežem in tako omogočil ogled zgodovinske tekme nekaterim starejšim navijačem italijanskega kluba.

" Z zmanjšano kapaciteto in omejenim številom vstopnic žal ne moremo na stadionu gostiti vseh, ki bi si tam želeli biti. Toda nekaj članov uprave in jaz smo se odločili, da se odpovemo svojim sedežem za to tekmo ," je na svojih družbenih omrežjih zapisal Suwarso. " Želimo, da bodo ti sedeži dodeljeni navijačem, ki so čakali najdlje, torej navijačem, rojenim pred letom 1950, ki so Como spremljali v dobrem in slabem. V čast nam bo njim prepustiti sedeže ," je ob koncu dejal.

Lombardijski klub je imel v zadnjih desetletjih ogromno finančnih težav, kar ga je dvakrat popeljalo v stečaj. V letu 2024 pa se jim je uspelo po 21 letih ponovno prebiti v italijansko Serio A, kjer je že v prvi sezoni zasedel deseto mesto, v lanski pa se že uvrstil med štiri najboljše klube na Apeninskem polotoku.

Če je bilo povpraševanje za prvo tekmo ogromno, lahko pričakujemo, da se bo zgodba ponovila ob prihodu branilcev naslova PSG-ja in Manchester Uniteda, ko bo v Comu zaigral tudi slovenski nogometaš Benjamin Šeško.