Dobrodošli v najmanjšo in daleč najbolj zabavno nogometno ligo na svetu

Najboljši nogometaši otoka so se enkrat na leto soočili tudi s "sosedi" iz mesta Penzance, ki se nahaja na skrajnem jugu velike Britanije. S klubom Dynamo Choughs so se soočili za pokal Lyonesse, ki ima za seboj zanimivo zgodovino, trenutno pa se nahaja v muzeju Fife v Zürichu. "V zgodnjih letih 21. stoletja smo se začeli redno srečevati z Dynamo Chough. Eden od njihovih nogometašev je bil zaposlen kot kovinar in odločil se je, da bo ustvaril najmanjši pokal na svetu," je za BBC dejal eden od lokalnih nogometašev Anthony Gibbons . "Čeprav je pokal velik zgolj centimeter, so ljudje kljub temu vanj po zmagi poskušali naliti pivo, ampak to ni bil ravno velik požirek," je še dodal Gibbons. Izjemno zabaven pa je tudi napis pod pokalom "Pokal Lyonesse (ni čudno, da se je izgubil)".

Začnimo pri moštvoma in ne kluboma. Zakaj? Ker na otoku uradno obstaja zgolj en klub, imenovan St Mary's, v katerem sta dve moštvi, imenovani Woolpack Wanderers in Garrison Gunners. Ti moštvi se vsako leto med oktobrom in veliko nočjo soočata vsako nedeljo. Poleg 18 tekem v nogometni ligi Scilly se moštvi borita tudi za naslova v dveh pokalnih tekmovanjih. V pokalu se moštvi soočita dvakrat, pravilo gola v gosteh ne velja, enkrat letno pa se borita tudi v super pokalu.

Zgodba nogometa na otoku Scilly je naravnost neverjetna. Od 70-letnih nogometašev do pobeglih krav, policijskih intervencij med tekmo in najmanjšega pokala na svetu. Pripoveduje zgodbo zgolj dveh klubov ...

Ni vedno bilo tako, saj je liga v 50 letih prejšnjega stoletja imela "kar" štiri moštva. A vse starejše in iz leta v leto manjše prebivalstvo otok ligo vsakič znova spravlja v zadrego. Med letoma 2011 in 2021 je število prebivalcev na otoku padlo za 6,8 odstotka, povprečna starost pa je iz 46 let poskočila na 50. Posledično se moštvi, ki pripadata istemu klubu, med sezono vsako nedeljo v enakih dresih srečata na istem igrišču. "Ljudje vedno sprašujejo, če postane dolgočasno in ponavljajoče, ampak zabavno se je malo gibati. Večinoma smo prijatelji in poznamo se še iz šolskih let, tako da je druženje ravno tako pomembno kot tekmovanje," pravi Gibbons.

Izbor moštev kot na šolskem igrišču

V izogib dolgočasju moštvi vsako leto začneta s kapetani, ki potem v stilu izbora moštev na šolskih igriščih po celotnem svetu izbereta igralce, s katerimi želita v tej sezoni igrati. Zaporedje izborov ostane tajno, saj predvsem ne želijo užaliti tistih, ki so izbrani med zadnjimi. To je vsekakor smotrno dejanje, saj med 2100 prebivalci na celotnem otoku lahko na površje hitro privrejo stare zamere. Rezultati niso nepredvidljivi zgolj zaradi vsakoletnih sprememb v igralskem kadru, ampak predvsem zaradi nepredvidljive narave službenih obveznosti večine igralcev.

"Letos je eden od najboljših igralcev Gunnersov moral otok nepričakovano zapustiti, saj je dobil službo v švicarskih Alpah. Posledično je moštvo izgubilo svojega 'zvezdnika'," je redne kadrovske težave opisal Gibbons. A moštvo lahko brez enega od igralcev ostane tudi med tekmo. Poleg policistov in gasilcev morajo moštva dobesedno trepetati tudi zaradi svojih kmetov. "Eden od igralcev Dave Mumford ali 'Chuffer', kot ga kličemo, je kmet. Pred nekaj leti je njegov mobitel zazvonil med polčasom tekme. ''Hej, tvoje krave so pobegnile,'' mu je dejal klicatelj in on je moral tekmo hitro zapustiti in jih najti. V tem trenutku smo vodili 2:0, a tekmo smo morali nadaljevati z 10 igralci in na koncu smo izgubili 3:2," se je zanimive anekdote spomnil Gibbons. Najbolj zabavno pa je dejstvo, da krave sploh niso bile njegove!