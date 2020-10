Dobrovoljc se vrača k Domžalam

Dobrovoljc je bil minulo sezono član turškega drugoligaškega kluba Fatih Karagumruk S.K., s katerim je prišel do napredovanja med elito. Pred premiernim odhodom v tujino je Dobrovoljc v domžalskem dresu nastopil na 172 tekmah 1. SNL, 20 pokalnih dvobojih in 22 srečanjih v kvalifikacijah za evropska tekmovanja.

"Občutki ob vrnitvi so odlični. Sem zelo motiviran in poln elana, hkrati pa se počutim, kot da kluba sploh nisem zapustil, saj me je tukaj pričakalo ogromno znanih obrazov. Ponovnega sodelovanja se zelo veselim," je ob vrnitvi dejal Dobrovoljc.