"Pozna se, da smo letos igrali v Evropi, ki terja svoj davek. Mislim, da je to eden izmed glavnih razlogov, da je razlika med ekipama tako velika. Naporno je igrati na več frontah, na dva, tri dni. Tudi vzdušje na evropskih tekmah in v domači ligi je, roko na srce, drugačno. Prepričan sem, da je kljub vsemu Evropa pripomogla k dokaj uspešni sezoni. To ni bilo slabo leto za Olimpijo. Vse do konca tekmovanja želimo ostati v igri za ubranitev naslova. Za to vsak dan treniramo, to ostaja v naših mislih," je pred ključnim prvenstvenim srečanjem prepričan vezist Olimpije Agustin Doffo .

"V nedeljo želimo pokvariti celjsko veselje. Zmaga je za nas izredno pomembna, približamo se lahko vodilnim in ostanemo v igri za ubranitev naslova. Vemo, da nas čaka težka tekma, a po njej želimo biti bližje Celju in se za naslov boriti vse do konca," je prepričan 28-letni Argentinec, ki še čaka na prvi zadetek v zeleno-belem dresu.

Ne glede na razplet sezone bo Doffo tudi v naslednji sezoni branil barve ljubljanske Olimpije, saj je novembra lani podaljšal pogodbo z Zmaji do leta 2026. "Srečen sem v Ljubljani. Tukaj se res dobro počutim. To je eden izmed razlogov, da sem s klubom podaljšal pogodbo in ostal v Olimpiji. Tu nameravam ostati tudi v prihodnosti, je pa res, da v nogometu nikoli ne veš, kaj te čaka. Gremo tekmo po tekmo in obenem upamo, da nam bo zdravje dobro služilo. Pomembno je, da te pri vsem skupaj ne zaustavi poškodba," je o svoji prihodnosti povedal Argentinec.