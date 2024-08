Ključ do uspeha? 'Ohraniti mrežo nedotaknjeno'

Sheriff je v zadnjih treh sezonah vselej igral v evropskih tekmovanjih. V sezoni 2021/2022 je kot prvi moldavski predstavnik okusil celo slast Lige prvakov in na gostovanju ugnal madridski Real. V dveh od treh primerov je v Evropi tudi prezimil, a tokrat vendarle ni favorit, za kar obstajata dva razloga.

Sheriff je namreč v primerjavi z zadnjimi sezonami močno premešal svojo ekipo, katere skupna vrednost na Transfermarktu znaša dobrih devet milijonov evrov oziroma slabih štiristo tisočakov manj od tržne vrednosti Olimpije. Za povrh so zmaji sijajno krenili v novo sezono pod vodstvom trenerja Victorja Sancheza in na petih tekmah nanizali prav toliko zmag. V prejšnjem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo so s 4:1 izločili ukrajinsko Polisjo.