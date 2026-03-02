Naslovnica
Nogomet

'Dogajanje po svetu bi lahko vplivalo na svetovno prvenstvo'

02. 03. 2026 12.40

Avtor:
STA
Trofeja - svetovno prvenstvo

Predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Tadž je po napadih ZDA in Izraela na Iran podvomil o udeležbi iranske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Iran bo igral v skupini G in bo predvidoma odigral tri tekme v Združenih državah.

Svetovno prvenstvo bo junija in julija potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. "Zanesljivo je to, da je po teh napadih težko gledati na svetovno prvenstvo z upanjem," je po poročanju več medijev prvi mož iranske zveze Mehdi Tadž povedal za športni portal Varzeš3. Iran se bo 15. in 21. junija v Los Angelesu pomeril z Novo Zelandijo in Belgijo, 26. junija pa v Seattlu z Egiptom.

Generalni sekretar Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Mattias Grafström je v soboto novinarjem povedal, da pozorno spremljajo razmere na Bližnjem vzhodu. "Prezgodaj je za komentarje. Spremljali bomo dogajanje po svetu, ki bi lahko vplivalo na turnir."

Zakrivanje ust med govorjenjem? Rdeči karton

Blue Dream
02. 03. 2026 12.53
Če me spomin ne vara so iranski igralci Svetovnega prvenstva USA 94 kadili čikeob igrišču. ali je bilo to Italija 90?
bibaleze
