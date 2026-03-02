'Dogajanje po svetu bi lahko vplivalo na svetovno prvenstvo'

Svetovno prvenstvo bo junija in julija potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. "Zanesljivo je to, da je po teh napadih težko gledati na svetovno prvenstvo z upanjem," je po poročanju več medijev prvi mož iranske zveze Mehdi Tadž povedal za športni portal Varzeš3. Iran se bo 15. in 21. junija v Los Angelesu pomeril z Novo Zelandijo in Belgijo, 26. junija pa v Seattlu z Egiptom.

Generalni sekretar Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Mattias Grafström je v soboto novinarjem povedal, da pozorno spremljajo razmere na Bližnjem vzhodu. "Prezgodaj je za komentarje. Spremljali bomo dogajanje po svetu, ki bi lahko vplivalo na turnir."