Dogovor v Španiji: tekme '24/7', najbrž tudi ob 23. uri

Španska nogometna zveza (RFEF) in Španska nogometna liga (LaLiga/LFP) sta dosegli dogovor po "letih nesoglasij", je na svoji spletni strani zapisal madridski športni časnih AS. Gre za dogovor o ponovnem zagonu Primere Division, prvoligaškega nogometnega tekmovanja, glavna poudarka pa sta, da bodo tekme na sporedu, če bodo to razmere seveda dovoljevale, tudi ob ponedeljkih. Vsaka ekipa bo imela na voljo 72 ur počitka, zaradi vročine v poletnih mesecih pa se (neuradno) govori o dveh terminih tekem: 20.00 v manj in 23.00 v bolj vročih predelih države, kar pomeni, da bi se lahko nekatere tekme končale tudi po polnoči.

Dogovora uradno še niso potrdili, a naj bi nas do tega ločila zgolj notarska overitev. Predsednik RFEF Luis Rubialesje po poročanju dnevnika ASnasprotoval ponedeljkovim tekmam, zdaj pa je ob spremenjenih razmerah (prej je zagovarjal tezo, da ponedeljki za navijače niso primerni) popustil, saj bodo tekme potekale brez gledalcev na stadionih.

Teoretično dogovor pomeni, da bo lahko špansko prvenstvo potekalo vse dni v tednu oziroma "24/7", kot so se izrazili pri madridskem časniku AS. Ekipa, ki bi igrala v ponedeljek, bi lahko spet na zelenico stopila že v četrtek in tako naprej, tako da bi na teden lahko izpeljali dva kroga tekmovanja. Španci želijo sezono zaključiti pred 29. julijem, da bi tako omogočili Evropski nogometni zvezi (Uefa) nemoteno izvedbo preostalih mednarodnih tekem v avgustu. Finale Lige prvakov naj bi 29. avgusta gostil Istanbul.