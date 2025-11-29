'Dokazale smo, da se lahko kosamo z najboljšimi'

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je odigrala še zadnjo tekmo v tem koledarskem letu. V Gdansku se je na prijateljski tekmi pomerila s Poljsko in izgubila z 0:1. Varovanke selektorja Saše Kolmana so pustile dober vtis. Slovenke leto 2025 tako končujejo s petimi zmagami, z remijem in s štirimi porazi. V prihajajočih kvalifikacijah za SP bodo igrale v ligi A in skupini 4 skupaj z Nemčijo, Norveško in Avstrijo.

Slovenke, 38. na svetovni lestvici, so dobro začele, že v četrti minuti je nevarno merila Lara Prašnikar, v sedmi pa je Maja Sternad prišla sama pred domačo vratarko, a izgubila dvoboj ena na ena. Nato pa so Poljakinje, 26. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, v 18. minuti povedle z golom Weronike Zawistowske. Zara Kramžar je malce zatem zapravila novo priložnost gostij, Ewa Pajor, ki igra za Barcelono, pa v 40. gostiteljic.

V drugem polčasu je v 54. minuti Sternad spet zaposlila domačo vratarko, ki je morala posredovati še v 57. minuti po novem strelu v kazenskem prostoru. Sicer pa so bile nekoliko več pri žogi Poljakinje, ki so prihajale v kazenski prostor gostij, a niso bile tako konkretne, čeprav so predvsem v zadnjem delu tekme prišle še do nekaj poskusov.

To je bila druga medsebojna tekma Slovenije in Poljske, leta 2016 se je zmage veselila Slovenija. "Vsi dobro vemo, kako razmišljamo v naši ekipi. Ko izgubiš tekmo, nikoli ne smeš biti zadovoljen. A bi ob tem puncam čestital: vsi smo lahko ponosni na njih: predvsem s tem pristopom, borbo, neizprosnostjo so pokazale predstavo, vredno pohvale. Z obeh strani je bila super tekma, ki je potregla s številnimi priložnostmi. Vsak, ki je gledal to tekmo, je lahko užival. Bomo pa morali te naše priložnosti realizirati. Ko bo šla še kaka žoga več v nasprotnikov gol, se bo začel obračati tudi rezultat," je za uradno spletno stran NZS dejal selektor Saša Kolman.

"Kljub porazu smo lahko zadovoljne. Dokazale smo, da lahko kosamo z najboljšimi in da lahko igramo z ekipami, ki igrajo na evropskem prvenstvu. Škoda za priložnosti, ki smo jih imele. Lahko bi prve zadele in bi se tekma drugače razvijala. Mislim, da smo s te prijateljske tekme dosti odnesle in lahko smo ponosne na današnjo igro. Ta tekma je zelo dobra popotnica za naslednje leto, ko bomo igrale v Ligi A. Na tem lahko gradimo, napredujemo in si upamo igrati proti takim ekipam. V letu 2026 si vse želimo, da dobro igramo v Ligi A, zmagujemo in zbiramo točke. Verjamem, da lahko pričakujemo v letu 2026 Slovenijo v dobri luči," pa je bila po tesnem porazu izčrpna Kaja Korošec.