Nogomet

'Dokazale smo, da se lahko kosamo z najboljšimi'

Ljubljana, 29. 11. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 3 minutami

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je odigrala še zadnjo tekmo v tem koledarskem letu. V Gdansku se je na prijateljski tekmi pomerila s Poljsko in izgubila z 0:1. Varovanke selektorja Saše Kolmana so pustile dober vtis. Slovenke leto 2025 tako končujejo s petimi zmagami, z remijem in s štirimi porazi. V prihajajočih kvalifikacijah za SP bodo igrale v ligi A in skupini 4 skupaj z Nemčijo, Norveško in Avstrijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenke, 38. na svetovni lestvici, so dobro začele, že v četrti minuti je nevarno merila Lara Prašnikar, v sedmi pa je Maja Sternad prišla sama pred domačo vratarko, a izgubila dvoboj ena na ena. Nato pa so Poljakinje, 26. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, v 18. minuti povedle z golom Weronike Zawistowske. Zara Kramžar je malce zatem zapravila novo priložnost gostij, Ewa Pajor, ki igra za Barcelono, pa v 40. gostiteljic.

V drugem polčasu je v 54. minuti Sternad spet zaposlila domačo vratarko, ki je morala posredovati še v 57. minuti po novem strelu v kazenskem prostoru. Sicer pa so bile nekoliko več pri žogi Poljakinje, ki so prihajale v kazenski prostor gostij, a niso bile tako konkretne, čeprav so predvsem v zadnjem delu tekme prišle še do nekaj poskusov.

Saša Kolman
Saša Kolman FOTO: NZS.si

To je bila druga medsebojna tekma Slovenije in Poljske, leta 2016 se je zmage veselila Slovenija. "Vsi dobro vemo, kako razmišljamo v naši ekipi. Ko izgubiš tekmo, nikoli ne smeš biti zadovoljen. A bi ob tem puncam čestital: vsi smo lahko ponosni na njih: predvsem s tem pristopom, borbo, neizprosnostjo so pokazale predstavo, vredno pohvale. Z obeh strani je bila super tekma, ki je potregla s številnimi priložnostmi. Vsak, ki je gledal to tekmo, je lahko užival. Bomo pa morali te naše priložnosti realizirati. Ko bo šla še kaka žoga več v nasprotnikov gol, se bo začel obračati tudi rezultat," je za uradno spletno stran NZS dejal selektor Saša Kolman

Lara Prašnikar
Lara Prašnikar FOTO: Aljoša Kravanja

"Kljub porazu smo lahko zadovoljne. Dokazale smo, da lahko kosamo z najboljšimi in da lahko igramo z ekipami, ki igrajo na evropskem prvenstvu. Škoda za priložnosti, ki smo jih imele. Lahko bi prve zadele in bi se tekma drugače razvijala. Mislim, da smo s te prijateljske tekme dosti odnesle in lahko smo ponosne na današnjo igro. Ta tekma je zelo dobra popotnica za naslednje leto, ko bomo igrale v Ligi A. Na tem lahko gradimo, napredujemo in si upamo igrati proti takim ekipam. V letu 2026 si vse želimo, da dobro igramo v Ligi A, zmagujemo in zbiramo točke. Verjamem, da lahko pričakujemo v letu 2026 Slovenijo v dobri luči," pa je bila po tesnem porazu izčrpna Kaja Korošec.

Kvalifikacije se bodo začele konec februarja prihodnje leto. Konec ligaškega dela bo 9. junija 2026. Žreb dodatnih kvalifikacij bo 24. junija, dvoboji v obeh krogih pa bodo na sporedu med 7. in 13. oktobrom ter med 26. novembrom in 5. decembrom. Iz Evrope bo na SP, ki bo prvič potekalo na južnoameriških tleh, nastopilo 11 reprezentanc. Skupaj bo v Braziliji igralo 32 izbranih vrst.

nogomet slovenija ženske
