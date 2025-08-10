'Dokazali smo, da je možno tudi iz majhne Slovenije doseči velike stvari'

Benjaminu Šešku so se uresničile sanje, saj bo v prihodnje igral nogomet na zelenici slovitega teatra sanj. Na Old Traffordu je podpisal petletno pogodbo z Manchester Unitedom, ob njem pa je sedel njegov dolgoletni agent Elvis Bašanović, ki je spregovoril o zgodovinskem prestopu mladega Slovenca in o pričakovanjih za prihodnost.

Poletje se je začelo z namigovanji, da bo Benjamin Šeško iz Leipziga prestopil v Arsenal. Na koncu so se v Londonu odločili za prihod Victorja Gyökeresa, prihodnost Šeška pa je bila znova negotova. Jasno je bilo, da Leipzig želi napadalca prodati za čim višjo ceno, nekaj časa pa na obzorju ni bilo klubov, ki bi bili pripravljeni poslati uradno ponudbo.

Za to potezo se je pred dobrima dvema tednoma končno odločil Newcastle United, v ozadju pa so očitno potekala tudi pogajanja z Manchester Unitedom, ki je čakal na Šeškov odgovor pred uradno ponudbo Leipzigu. Naposled se je slovenski reprezentant odločil, da bo kariero nadaljeval v Manchestru in posel je bil hitro zaključen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nekdanjega nogometaša Domžal in Salzburga je vseskozi spremljal njegov dolgoletni agent Elvis Bašanović. "Zgodba okoli Benjamina se je kar dolgo vlekla. Tudi z določenimi drugimi klubi predhodno, tako da je v bistvu zame bilo to izjemno intenzivno poletje. Verjamem, da bomo pokazali oziroma smo pokazali Sloveniji, da je možno tudi iz majhne Slovenije doseči tako velike stvari. To je popotnica za vse bodoče generacije slovenskih fantov, ki trenirajo, se trudijo, želijo uspeti in sanjajo o velikih stvareh. Želim jim sporočiti, naj sanjajo in naj trdo delajo. Naj se obkrožijo z ljudmi, ki so kakovostni in jim zaupajo. Ko se vse to skupaj poveže, je možno doseči resnično neverjetne stvari," je po največjem prestopu v zgodovini slovenskega nogometa dejal Bašanović.

Bašanović je Šeška spremljal že v Domžalah, ko mu je uspel prvi veliki prestop v Salzburg pri zgolj 16 letih. Nato je sledil takrat rekordni prestop za slovenskega nogometaša v Leipzig, zdaj pa je prišel čas za odhod v Anglijo. "Iz težkih začetkov smo skupaj prišli iz majhne Slovenije. Še toliko lepše je, ker smo prišli skupaj. Ima tudi slovensko agencijo, ki zastopa slovenskega igralca in izvesti tak velik prestop je velika čast. Zelo smo ponosni. Celotna Slovenija mora biti ponosna na Benjamina. Je izjemen fant in izjemen nogometaš. Je zelo mlad in pred njim je celotna njegova kariera," je pot do velikega prestopa opisal ponosni Bašanović.

Manchester United od odhoda Alexa Fergusona ne blesti, ravno obratno. Iz sezone v sezono so rezultati vse slabši, lanska je bila najslabša, saj je United Premier League zaključil na 15. mestu. Novo vodstvo kluba, na čelu z Jimom Ratcliffom, verjame, da je prav Šeško nogometaš, ki lahko nekdaj velik klub pripelje nazaj na vrh evropskega in svetovnega nogometa.