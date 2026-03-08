Naslovnica
Nogomet

'Dokazali smo, da nismo tukaj slučajno, ampak da si zaslužimo biti del elite'

Koper, 08. 03. 2026 14.50 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenija - Avstrija

Slovenska vrsta je na četrti medsebojni tekmi z Avstrijkami po treh porazih prvič zmagala. Slovenke so v Kopru z golom Zare Kramžar ukanile favorizirano Avstrijo, ki je leta 2017 igrala celo v polfinalu evropskega prvenstva, tudi na svetovni lestvici pa je precej višje (19. mesto) od Slovenije (38.).

Saša Kolman
Saša Kolman
FOTO: Luka Kotnik

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Kopru v 2. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 premagala Avstrijo z 1:0 (1:0). Izbranke Saše Kolmana, ki so v torek izgubile v Nemčiji z 0:5, bodo v skupini A4 naslednji tekmi igrale 14. in 18. aprila proti Norveški.

Slovenke so kar odločno začele obračun, ki je od začetka potekal v gosti megli, zaradi česar so igralke tudi začele dvoboj dve uri pred prvotno načrtovanim terminom. Povedle pa so v 21. minuti, ko je po podaji z desne strani zadela Zara Kramžar. Gostiteljice so še naprej prevladovale proti tekmicam iz Avstrije, novih velikih priložnosti pa si vendarle niso priigrale vse do 39. minute. Takrat se je po hitri akciji pred avstrijsko vratarko Mariello El Sherif spet znašla Kramžar, a nato žogo poslala točno vanjo.

Že v prvi minuti nadaljevanja so imele Slovenke novo izjemno priložnost, ki pa jo je zapravila Lara Prašnikar s premalo natančnim strelom s približno desetih metrov. Gostiteljice so v nadaljevanju uspešno ustavljale namere Avstrijk, ki so sicer terensko prevladovale, a niso imele niti enega strela v okvir vrat, enkrat pa so sicer bolj po sreči oplazile prečko.

Preberi še Slovenke prvič med nogometno elito in takoj na veliko Nemčijo

V evropskih kvalifikacijah je skupaj 53 reprezentanc, 11 si bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije bodo v obliki lige narodov. V ligah A in B bo nastopilo po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21. Kvalifikacije potekajo v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa gre v dodatne kvalifikacije. Vse ekipe iz lige A imajo te zagotovljene, tudi Slovenija.

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. "To je bila tekma, ki je prinesla toliko emocij in toliko pričakovanj. Na koncu smo bili mi bližje novemu golu kot pa Avstrijke prvemu. To je res fenomenalno, kar nam je uspelo. Vsi smo presrečni, garali in delali smo za to, da smo prišli do sem. Dokazali smo, da nismo tukaj slučajno, ampak da si zaslužimo biti del Lige A. Tekma je bila specifična. Gol sem še videl, zadnjih 30 minut tekme pa sem presedel na klopi in poslušal, kaj se dogaja. Tekma je bila nora. Če to pomeni, da smo vzeli tri točke, potem naj bo," je bil za uradno spletno stran NZS izčrpen. 

Zara Kramžar
Zara Kramžar
FOTO: Luka Kotnik

"Veselje je zelo veliko. Ponosna sem na to ekipo, ponosna sem na strokovni štab. Od prve do zadnje minute smo se borile in to se nam je obrestovalo, zmagale smo in osvojile tri točke. Ni bilo lahko igrati po porazu v Nemčiji, kjer smo dobile pet golov. To je nogomet: izgubiš tekmo, a čez dva dni je nova priložnost. Mi smo jo dobile in jo tudi danes izkoristile. Proti Avstriji smo pokazale več srca in ekipnega duha," pa je povedala strelka edinega gol Zara Kramžar.

nogomet slovenija avstrija

Olimpija - Maribor 0:0* (ob polčasu)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
