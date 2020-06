Dokončan še tretji stadion za svetovno prvenstvo v Katarju 2022

Organizatorji svetovnega prvenstva v nogometu leta 2022 v Katarju so dokončali še tretji stadion, na katerem bodo potekale tekme čez dobri dve leti. To je stadion Education City v Al-Rajanu na obrobju prestolnice Dohe za okrog 40.000 gledalcev. Na njem bodo potekale tekme do četrtfinala, po SP pa bo kapaciteta stadiona zmanjšana za polovico.

Nogometaši katarske izbrane vrste (na fotografiji) se veselijo nove pridobitve. FOTO: AP Zaradi pandemije novega koronavirusa je slovesnost ob tej priložnosti potekala brez gledalcev. Skupaj bodo v Katarju zgradili osem stadionov, stroški skupaj s pomožnimi objekti za treninge pa bodo stali okrog 5,8 milijarde evrov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.