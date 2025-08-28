Svetli način
Nogomet

Dokončna oprostilna sodba za Blatterja in Platinija

Nyon, 28. 08. 2025 12.26 | Posodobljeno pred 17 minutami

STA
Nekdanja visoka nogometna funkcionarja Sepp Blatter in Michel Platini, tudi nekdanja predsednika Mednarodne - in Evropske nogometne zveze, sta zgodbo o domnevnih nepravilnostih pri transferju večmilijonskih zneskov, za katere je kot dogovor veljal kar stisk rok, zaključila z oprostilno sodbo, danes poročajo agencije.

Sepp Blatter in Michel Platini leta 2015
Sepp Blatter in Michel Platini leta 2015 FOTO: AP

Potem, ko je sodišče v Bernu še drugič oprostilo oba nogometna funkcionarja, je tudi državno tožilstvo odločilo, da se na razsodbo ne bo več pritožilo, s čimer je ta postala pravnomočna. "S sprejetjem odločitve sodišča, ki je na prvi in drugi stopnji odločilo v korist obsojencev po principu in 'dubio pro reo', zaključujemo preiskavo," so zapisali na tožilstvu in opozorili, da je bila sodba izrečena po principu pomanjkanja dokazov in zato v korist obeh športnih funkcionarjev.

Zdaj 89-letni Sepp Blatter je med leti 1998 in 2015 vodil Mednarodno nogometno zvezo, 70-letni Michel Platini pa je bil med leti 2007 in 2015 predsednik Evropske nogometne zveze, preden ga je nato zamenjal Aleksander Čeferin. Na sodišču sta se morala zagovarjati, ker je Blatter Platiniju s stiskom roke odobril pogodbo vredno 2,1 milijona evrov za svetovanje, zaradi zamude pa je bila ta izplačana v enkratnem znesku.

Tožilstvo jima je očitalo prevaro, ponarejanje dokumentov, zlorabo sredstev in drug nepravilnosti. A sodišče je letos in leta 2022 odločilo v korist Platinija in Blatterja, saj je stisk roke v Švici formalno zavezujoč enako kot poslovna pogodba, nasprotnih trdnih dokazov o kaznivem dejanju pa tožilstvo ni imelo.

KOMENTARJI (2)

Blue Dream
28. 08. 2025 12.43
Krivosodje ?
cripstoned
28. 08. 2025 12.29
+4
Tako pač je ko si premočen in imaš veze ter poznanstva...na sodišču so lahko nedolžni vsi pa vemo da so KRIVI . . . Sodnik pa je verjetno dobil lepo hišo na jezeru como ter torbo gotovine kot je to praksa pri visokih funkcionarjih FIFE in UEFE...
