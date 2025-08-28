Dokončna oprostilna sodba za Blatterja in Platinija

Potem, ko je sodišče v Bernu še drugič oprostilo oba nogometna funkcionarja, je tudi državno tožilstvo odločilo, da se na razsodbo ne bo več pritožilo, s čimer je ta postala pravnomočna. "S sprejetjem odločitve sodišča, ki je na prvi in drugi stopnji odločilo v korist obsojencev po principu in 'dubio pro reo', zaključujemo preiskavo," so zapisali na tožilstvu in opozorili, da je bila sodba izrečena po principu pomanjkanja dokazov in zato v korist obeh športnih funkcionarjev.

Zdaj 89-letni Sepp Blatter je med leti 1998 in 2015 vodil Mednarodno nogometno zvezo, 70-letni Michel Platini pa je bil med leti 2007 in 2015 predsednik Evropske nogometne zveze, preden ga je nato zamenjal Aleksander Čeferin. Na sodišču sta se morala zagovarjati, ker je Blatter Platiniju s stiskom roke odobril pogodbo vredno 2,1 milijona evrov za svetovanje, zaradi zamude pa je bila ta izplačana v enkratnem znesku.

Tožilstvo jima je očitalo prevaro, ponarejanje dokumentov, zlorabo sredstev in drug nepravilnosti. A sodišče je letos in leta 2022 odločilo v korist Platinija in Blatterja, saj je stisk roke v Švici formalno zavezujoč enako kot poslovna pogodba, nasprotnih trdnih dokazov o kaznivem dejanju pa tožilstvo ni imelo.