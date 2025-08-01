Đoković in Massa vložila v francoski nogometni klub

Poleg Novaka Đokovića , teniškega rekorderja s 24 osvojenimi turnirji za grand slam, in Brazilca Felipeja Masse , nekdanjega dirkača Formule 1, ki je v karieri zbral 11 zmag, je v projekt vključen tudi Danec Kevin Magnussen , prav tako nekdanji dirkač v svetovnem prvenstvu Formule 1.

"Te informacije še ne pomenijo, da si bomo že v naslednji sezoni zagotovili napredovanje v elitno Ligue 1. Svoj projekt moramo graditi postopoma. Le Mans je športna prestolnica Francije, predvsem zaradi svetovno znane dirke 24 ur Le Mansa. Nogometni klub pa ima tudi bogato zgodovinsko povezanost z Brazilijo in brazilskimi nogometaši," je dejal predsednik kluba Thierry Gomez.

V pretekli sezoni je Le Mans nastopal v tretji francoski ligi. Sezono je končal na drugem mestu in se skupaj s prvakom Nancyjem neposredno uvrstil v drugo francosko ligo.