Đoković in Massa vložila v francoski nogometni klub

Le Mans, 01. 08. 2025 18.54 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
S.V.
Vodstvo francoskega nogometnega kluba Le Mans je predstavilo nove vlagatelje in finančne partnerje kluba. Manjšinski delež v klubu bo imel brazilski investicijski sklad Outfield, najbolj odmevni imeni med omenjenimi pa sta zagotovo srbski teniški zvezdnik Novak Đoković in nekdanji brazilski dirkač Formule 1 Felipe Massa.

Poleg Novaka Đokovića, teniškega rekorderja s 24 osvojenimi turnirji za grand slam, in Brazilca Felipeja Masse, nekdanjega dirkača Formule 1, ki je v karieri zbral 11 zmag, je v projekt vključen tudi Danec Kevin Magnussen, prav tako nekdanji dirkač v svetovnem prvenstvu Formule 1.

"Te informacije še ne pomenijo, da si bomo že v naslednji sezoni zagotovili napredovanje v elitno Ligue 1. Svoj projekt moramo graditi postopoma. Le Mans je športna prestolnica Francije, predvsem zaradi svetovno znane dirke 24 ur Le Mansa. Nogometni klub pa ima tudi bogato zgodovinsko povezanost z Brazilijo in brazilskimi nogometaši," je dejal predsednik kluba Thierry Gomez.

V pretekli sezoni je Le Mans nastopal v tretji francoski ligi. Sezono je končal na drugem mestu in se skupaj s prvakom Nancyjem neposredno uvrstil v drugo francosko ligo.

nogomet tenis le mans formula 1 massa đoković
