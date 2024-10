Đoković obiskal Neymarja: Si res samo enkrat osvojil Ligo prvakov?

Novak Đoković in Neymar v svojih športih nedvomno spadata v krog najboljših vseh časov, več kot očitno pa je, da spremljata tudi uspehe drug drugega. Brazilski krilni napadalec, ki se je pred dnevi po enoletni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na zelenice, je na kvizu pravilno ugotovil, da se je Đoković rodil v Beogradu ter da je do tega trenutka osvojil 24 turnirjev za grand slam. Prav tako je vedel, da je srbski teniški igralec na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu osvojil svojo prvo zlato medaljo, pravilno pa je poimenoval tudi njegova največja rivala v karieri – Rafaela Nadala in Rogerja Federerja.

Đokoviću se je na drugi strani zataknilo že pri prvem vprašanju, ko je bil izzvan, da pove celotno ime brazilskega zvezdnika (Neymar da Silva Santos Junior), v nadaljevanju pa ga je spravil v nezavidljiv položaj, ko je na vprašanje, kolikokrat je osvojil Ligo prvakov, odgovoril s številko dve. Neymar mu je ponižno odgovoril, da je v najelitnejšem klubskem tekmovanju slavil le enkrat, Đoković pa je v smehu odvrnil, da drugi naslov še pride.

Če so mu začetna vprašanja povzročala nekaj težav, pa je bil veliko bolj suveren ob naštevanju Brazilčevih prejšnjih klubov, pravilno pa je tudi ugotovil, koliko profesionalnih tekem je odigral Neymar ter koliko golov je zabil v reprezentančnem dresu.