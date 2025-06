Đoković pohvalil obnašanje albanskih in srbskih nogometašev

Albanija in Srbija sta sinoči v Tirani odigrali tekmo brez golov. Čeprav je bilo jasno, da gre za visoko tvegano tekmo, in je bilo že od začetka čutiti napetost med navijači na razprodanem stadionu Air Albania, je dogajanje na igrišču presenetilo s svojo zrelostjo. Kljub dvema prekinitvama zaradi metanja predmetov s tribun in neprimernega obnašanja navijačev, so nogometaši obeh reprezentanc prikazali zrelo in dostojanstveno predstavo brez večjih incidentov.