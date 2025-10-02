Novak Đoković še naprej pada, zdaj ga je prehitel tudi Fritz

Na najnovejši teniški lestvici ATP je med najboljšimi desetimi igralci prišlo do dveh sprememb. Američan Taylor Fritz je z uvrstitvijo v finale turnirja v Tokiu na četrtem mestu prehitel Srba Novaka Đokovića, Avstralec Alex De Minaur pa z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Pekingu na sedmem mestu Britanca Jacka Draperja.