Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Novak Đoković še naprej pada, zdaj ga je prehitel tudi Fritz

Ljubljana, 02. 10. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Na najnovejši teniški lestvici ATP je med najboljšimi desetimi igralci prišlo do dveh sprememb. Američan Taylor Fritz je z uvrstitvijo v finale turnirja v Tokiu na četrtem mestu prehitel Srba Novaka Đokovića, Avstralec Alex De Minaur pa z uvrstitvijo v polfinale turnirja v Pekingu na sedmem mestu Britanca Jacka Draperja.

Na prvih treh mestih sprememb ni. Še naprej vodi Španec Carlos Alcaraz, zmagovalec turnirja v Tokiu, ki je z odpovedjo turnirja v Šanghaju zaradi poškodbe gležnja Italijanu Janniku Sinnerju, zmagovalcu turnirja v Pekingu, ponudil možnost, da razliko nekoliko zmanjša, zdaj ta znaša 590 točk.

Novak Đoković je trenutno peti igralec sveta
Novak Đoković je trenutno peti igralec sveta FOTO: AP

Tretji je še naprej Nemec Alexander Zverev.

Najboljši Slovenec Bor Artnak je izgubil štiri točke in 15 mest na lestvici, tako da je zdaj 504. igralec sveta. Filip Jeff Planinšek je 623., Sebastian Dominko pa 963.

 

* Lestvica ATP (2. oktober):

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.540 točk

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.950

3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5980

4. (5.) Taylor Fritz (ZDA) 4995

5. (4.) Novak Đoković (Srb) 4830

6. (6.) Ben Shelton (ZDA) 4190

7. (8.) Alex De Minaur (Avs) 3735

8. (7.) Jack Draper (VBr) 3590

9. (9.) Lorenzo Musetti (Ita) 3555

10. (10.) Karen Hačanov (Rus) 3190

...

504. (489.) Bor Artnak (Slo) 82

623. (618.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 56

963. (967.) Sebastian Dominko (Slo) 17

...

novak đoković atp taylor fritz carlos alcaraz jannik sinner
Naslednji članek

Čeprav bodo igrali na SP, iranski predstavniki ne smejo na žreb skupin

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256