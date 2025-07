Dolgo pričakovana okrepitev: Gyökeres tudi uradno pri Arsenalu

Viktor Gyökeres je v portugalski ligi za Sporting na 102 tekmah dosegel 97 golov. S tem si je močno dvignil ceno, tako da so pri Arsenalu morali kar globoko seči v žep, a zdi se, da so jo še precej dobro odnesli. Zanj so Sportingu iz Lizbone odšteli 65,76 milijona evrov, poroča Transfermarkt.

"Smo izjemno zadovoljni, da lahko pozdravimo Viktorja Gyökeresa. Konsistentnost, ki jo je pokazal, in njegove igre, so izjemne. Samo število golov in podaj govori samo zase," je povedal trener Mikel Arteta in pohvalil njegovo hitrost ter fizično moč.