Dolgoletni prijatelj Messija novi trener Inter Miamija

Guillermo Hoyos , ki je bil doslej športni direktor kluba iz Miamija, bo nasledil Javierja Mascherana , ki je v torek zapustil klub iz "osebnih razlogov", le štiri mesece po tem, ko ga je popeljal do prvega naslova v pokalu MLS.

62-letni Hoyos je bil ključni mentor Lionela Messija pri mladinski ekipi Barcelone pred več kot dvema desetletjema, argentinski par pa je od takrat ostal tesno povezan. "Prijateljstvo ni predmet pogajanj. Deliva si prijateljstvo, ki traja več let," je Hoyos dejal na svoji prvi novinarski konferenci. "Vendar to prijateljstvo ne pomeni, da bomo nenehno lebdeli nad njim ali mu gledali vsak dan v obraz," je še dodal.

V izjavi kluba so sprva zapisali, da bo Hoyos prevzel vodenje ekipe le za "prihajajoče tekme", vendar ga je klub od takrat v objavah na družbenih omrežjih imenoval za glavnega trenerja. Klubski viri so sicer povedali, da naj bi Hoyos ostal na čelu le do sredine leta, nova trenerska postava pa bo znana do začetka ligaškega pokala avgusta.