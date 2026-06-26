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Nogomet

Dolgoletni slovenski reprezentant podpisal za Maribor

Maribor, 26. 06. 2026 17.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Miha Blažič in Lionel Messi

Potem ko je NK Maribor v četrtek sporočil, da se v Ljudski vrt vrača Behar Feta, je zdaj razkril novo okrepitev. V naslednji sezoni bo vijolični dres nosil izkušeni branilec Miha Blažič, ki je v dresu slovenske izbrane vrste zabeležil 32 nastopov.

Miha Blažič je svojo nogometno pot začel v Kopru, pred odhodom v tujino pa nosil dres Domžal. Kar pet let je uspešno igral za madžarski Ferencvaros, med francosko elito za Angers, pozneje pa še za poljski Lech Poznan in Kalbo iz Združenih arabskih emiratov.

Miha Blažič
Miha Blažič
FOTO: AP

"Iskali smo nekoga, ki lahko poveže obrambo. Miha ima kilometrino v mednarodnem nogometu, s svojimi izkušnjami, identiteto in vodstvenimi sposobnostmi lahko poskrbi za utrditev obrambe, da bo ostali del ekipe deloval bolj mirno in zanesljivo. Ima izkušnje iz Lige prvakov, igral je v zahtevnih ligah in velikih klubih, tudi ta merila smo upoštevali pri izbiri. Nogometna ekipa je mozaik, Miha pa bo zelo pomemben del tega mozaika," je o novi okrepitvi povedal športni direktor vijoličastih Zlatko Zahović.

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"Pogovori niso trajali dolgo, kar dokazuje, da sta bili želja in volja na obeh straneh enaki. Še pred dvema mesecema sva bila tekmeca in na nasprotnih straneh, zdaj bom delal pod taktirko Darka Milaniča in se že veselim sodelovanja. Vedno, ko sem prihajal v Ljudski vrt, je bilo težko igrati in vedno je bil prisoten poseben občutek. Zdaj to spet doživljam, prvi vtisi ob prihodu so odlični in upam, da bomo s skupnimi močmi klub spet vrnili na uspešno pot," je ob sklenitvi dogovora dejal Blažič, ki je podpisal pogodbo do julija 2028.

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Blažič je za Mariborčane druga okrepitev po začetku nove ere. Prva je v četrtek postal Behar Feta, ki je podpisal pogodbo do leta 2029. Makedonski krilni napadalec je dres 16-kratnih slovenskih prvakov nosil že v sezoni 2023/24, a so ga Mariborčani nato posodili Domžalam, od leta 2025 pa je bil član Aluminija, za katerega je v lanski ligaški sezoni dosegel 10 zadetkov, v pokalu pa s klubom prišel do zgodovinskega naslova.

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