Dolgoletni slovenski reprezentant podpisal za Maribor

Miha Blažič je svojo nogometno pot začel v Kopru, pred odhodom v tujino pa nosil dres Domžal. Kar pet let je uspešno igral za madžarski Ferencvaros, med francosko elito za Angers, pozneje pa še za poljski Lech Poznan in Kalbo iz Združenih arabskih emiratov.

Miha Blažič FOTO: AP

"Iskali smo nekoga, ki lahko poveže obrambo. Miha ima kilometrino v mednarodnem nogometu, s svojimi izkušnjami, identiteto in vodstvenimi sposobnostmi lahko poskrbi za utrditev obrambe, da bo ostali del ekipe deloval bolj mirno in zanesljivo. Ima izkušnje iz Lige prvakov, igral je v zahtevnih ligah in velikih klubih, tudi ta merila smo upoštevali pri izbiri. Nogometna ekipa je mozaik, Miha pa bo zelo pomemben del tega mozaika," je o novi okrepitvi povedal športni direktor vijoličastih Zlatko Zahović.

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"Pogovori niso trajali dolgo, kar dokazuje, da sta bili želja in volja na obeh straneh enaki. Še pred dvema mesecema sva bila tekmeca in na nasprotnih straneh, zdaj bom delal pod taktirko Darka Milaniča in se že veselim sodelovanja. Vedno, ko sem prihajal v Ljudski vrt, je bilo težko igrati in vedno je bil prisoten poseben občutek. Zdaj to spet doživljam, prvi vtisi ob prihodu so odlični in upam, da bomo s skupnimi močmi klub spet vrnili na uspešno pot," je ob sklenitvi dogovora dejal Blažič, ki je podpisal pogodbo do julija 2028.

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