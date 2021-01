Bayernov zvezdnik po 12 letih zapušča Bavarsko in se brezplačno seli v Madrid

Kot poroča dobro obveščena madridska Marca , bo Alaba s kraljevim klubom podpisal štiriletno pogodbo z letno plačo v višini 11 milijonov evrov. Real je izkoristil dejstvo, da je branilec bavarskega velikana s 1. januarjem postal prost igralec, že naslednji dan pa so iz španske prestolnice na Säbener Strasse poslali klubskega zdravnika, da bi s tem prihranili čas in obenem zmanjšali (protokolarne) zdravniške obveznosti v poletnem obdobju, ko bo vse v znamenju evropskega prvenstva.

Za Alabove usluge so se poleg Reala zanimali še nekateri drugi velikani evropskega nogometa; začenši z Manchester Cityjem, pa tudi londonski Chelsea in Paris Saint Germain. Toda sam nogometaš je že pred časom namignil, da bi se po odhodu iz Nemčije rad preizkusil v španski Primeri Division. V bavarski prestolnici ne skrivajo, da bodo še lep čas objokovali odločitev svojega dolgoletnega člana o zamenjavi klubskega okolja, a kot pravi eden od glavnih mož klubske uprave, Karl Heinz Rummenigge, življenje gre in mora iti naprej.

"Alabi smo trikrat ponudili novo pogodbo. Čas je imel do konca oktobra 2020, tudi njegov agent Pini Zahavi je dolgo časa omahoval, na koncu pa smo morali prelomiti in odnehati. Vedeli smo, da vrnitve ni," se je pogajanj v izjavi za domače medije spomnil Rummenigge.