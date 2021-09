Kljub porazu v Ljudskem vrtu je dom tam, kjer je Mura

Dobro uro in pol pred začetkom tekme je bil mariborski Ljudski vrt relativno tih kot po navadi, ko Mura ne igra proti domačemu Mariboru. Kljub temu so varnostniki, organizatorji in televizijske ekipe pridno švigali po tribunah mariborskega stadiona in prijeten šum pogovorov delavnih ljudi 'iz ozadja' je napovedoval velik dogodek. Malo manj kot štiri leta po tem, ko je Maribor tu igral tekmo proti slovitemu Liverpoolu, bi naključni mimoidoči glede na dejstvo, da je četrtek do letošnjega leta bil predviden za tekme Lige Evropa, lahko domneval, da se je domači klub vendarle uvrstil v skupinski del tega tekmovanja in pričakuje odmevnega nasprotnika. Ta mimoidoči bi se motil. Iz stadionskih zvočnikov se je namreč kmalu zaslišala melodija navijaške pesmi in besedilo ''To je naša Murska Sobota''. Da, Ljudski vrt je postal evropski dom Mure.

Na popolno zelenico so priromale žoge in plastične označbe. Pripomočki so nogometašem gostujočega Vitesseja, ki so se pred tekmo odločili zaužiti redke sončne žarke in začutiti zelenico pod nogami dali vedeti, da se bo kmalu začelo zares. Na srečo so v tem trenutku z avtoceste v Maribor ravno zavijali avtomobili z oznako MS na registrskih tablicah. Številni avtomobili polni navijačev so se mogoče na poti v Maribor izgubili, saj Ljudski vrt na začetku tekme ni bil poln. Kljub temu pa so maloštevlični gostujoči navijači in 'domači' navijači Mure ustvarili odlično vzdušje. V 19. minuti so se Prekmurci v Mariboru počutili kot doma, saj je gostujočo mrežo zatresla žoga. Veselje je bilo nepopisno, vendar tudi zelo kratko. Sodnik je z žvižgom in dosojenim prepovedanim položajem navijače čarno-beljih krepko razočaral. Kljub temu so njihove pesmi postajale vse glasnejše. Njihovi ljubljenci pa so ob podpori svojih navijačev zaigrali bolj odločno.