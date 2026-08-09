Doma nedotakljive, v Evropi pa še naprej zgolj 'opazovalke'

Izbranke Ivana Dizdarja, ki so si želele čim dlje v evropskih tekmovanjih, so na domačem turnirju naletele na premočne tekmice. V polfinalu so jih ugnale nogometašice romunskega Farul Constanta, v malem finalu pa še hrvaškega Hajduka. "Nismo dosegle tega, kar smo si zadale - želele smo v naslednji kvalifikacijski krog. V času priprav smo imele veliko problemov: precej poškodovanih igralk, na novo smo sestavljale ekipo, menjali so nam trenerja. Vse to je mogoče tudi na koncu vplivalo, da končni rezultat ni tak, kot smo si želele. Pred vrati pa je tudi za nas državno prvenstvo, prihodnji teden nas čaka prva tekma. Spočiti moramo glave in noge, fokus pa mora biti na osvojitvi nove dvojne krone," je po koncu evropske sezone za uradno spletno stran RZS povedala kapetanka Živa Rakovec.

Zmagovalke turnirja se bodo prebile v 3. kvalifikacijski krog, ki bo dal devet udeleženk ligaškega dela. Vanj so že uvrščeni Barcelona, Lyon, Benfica, Häcken, Pariz, Manchester City, Bayern, Arsenal in Roma.