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Nogomet

Doma nedotakljive, v Evropi pa še naprej zgolj 'opazovalke'

Ljubljana, 09. 08. 2026 16.21 pred 22 urami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
ŽNK Mura Nona

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so v malem finalu kvalifikacijskega turnirja 2. kroga Lige prvakinj v Radencih izgubile še proti splitskemu Hajduku z 0:2. Sobočanke so tako hitro končale evropsko sezono. Ambicije innačrti pa so bili precej, precej višji. In serijske slovenske klubske prvakinje so že na začetku avgusta misli preusmerile le še in zgolj v domače prvenstvo in pokal. Medtem je vodstvo kluba še pred prvo tekmo nove sezone domače lige končalo sodelovanje s trenerjem Ivanom Dizdarjem. Ta je ekipo vodil na dveh tekmah kvalifikacij za LP.

Ivan Dizdar
Ivan Dizdar
FOTO: ŽNK Mura Nona

Izbranke Ivana Dizdarja, ki so si želele čim dlje v evropskih tekmovanjih, so na domačem turnirju naletele na premočne tekmice. V polfinalu so jih ugnale nogometašice romunskega Farul Constanta, v malem finalu pa še hrvaškega Hajduka. "Nismo dosegle tega, kar smo si zadale - želele smo v naslednji kvalifikacijski krog. V času priprav smo imele veliko problemov: precej poškodovanih igralk, na novo smo sestavljale ekipo, menjali so nam trenerja. Vse to je mogoče tudi na koncu vplivalo, da končni rezultat ni tak, kot smo si želele. Pred vrati pa je tudi za nas državno prvenstvo, prihodnji teden nas čaka prva tekma. Spočiti moramo glave in noge, fokus pa mora biti na osvojitvi nove dvojne krone," je po koncu evropske sezone za uradno spletno stran RZS povedala kapetanka Živa Rakovec.

Zmagovalke turnirja se bodo prebile v 3. kvalifikacijski krog, ki bo dal devet udeleženk ligaškega dela. Vanj so že uvrščeni Barcelona, Lyon, Benfica, Häcken, Pariz, Manchester City, Bayern, Arsenal in Roma.

V Evropi še Radomljanke

Poraženke finala v Fazaneriji čaka 2. kvalifikacijski krog evropskega pokala, medtem ko so si nogometašice Hajduka s tretjim mestom na turnirju priigrale nastop v 1. krogu kvalifikacij evropskega pokala. Tam bodo Slovenijo zastopale nogometašice ŽNK Radomlje Medex. Žreb za to tekmovanje bo v torek, 11. avgusta.

Razlagalnik

V nogometnem svetu izraz 'dvojna krona' pomeni, da je določen klub v isti sezoni osvojil dve najpomembnejši lovoriki v svoji državi. To običajno vključuje naslov državnega prvaka v ligi ter zmago v nacionalnem pokalnem tekmovanju. Osvojitev dvojne krone velja za vrhunski dosežek, saj zahteva konstantno kakovost skozi celotno sezono v ligaškem tekmovanju ter zbranost v izločilnih bojih pokala.

UEFA Liga prvakinj je najprestižnejše mednarodno klubsko nogometno tekmovanje za ženske v Evropi, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 2001 pod imenom Pokal UEFA za ženske, leta 2009 pa se je preimenovalo v Ligo prvakinj. V njem tekmujejo najboljše ekipe iz evropskih držav, tekmovanje pa je zasnovano tako, da skozi kvalifikacije in kasnejši ligaški del določi klub, ki bo postal evropski prvak.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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RUBEŽ
10. 08. 2026 09.08
Spet se je pokazalo, da ta ženska liga je kar nekaj. Trije resni klubi, vse ostalo..... In glavno, da pobirajo denar od občine, nekaj od sponzorjev. To je sramota. Ko pride malo resnejša ekipa, pa na kolenih. To je realnost našega ženskega nogometa.
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