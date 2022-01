Domači kapetan Aboubakar poskrbel za uvodno zmago gostiteljev

A domači nogometaši, ki so se naslova afriškega prvaka nazadnje veselili leta 2017, so imeli na domačem stadionu Olembe precej težje delo, kot so mnogi pričakovali. V 24. minuti so namreč do prvega zadetka na prvenstvu in vodstva na tekmi prišli gostujoči nogometaši, v polno je meril Gustavo Sangare. A dve uspešno izvedeni enajstmetrovki v zaključku prvega polčasa sta bili dovolj, da so se na koncu zmage veselili domači. Obe najstrožji kazni je uspešno izvedel domači kapetan Vincent Aboubakar.