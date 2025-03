Domači poraz Bijolovega Udineseja, Milan do zmage

Slovenska nogometna reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta v 29. krogu italijanske lige z Udinesejem doma izgubila proti Veroni z 0:1. Bolj uspešni so bili nogometaši Milana, ki so Como ugnali z 2:1. Na vrhu lestvice ostaja Inter, ki ima točko prednosti pred Napolijem, pred Atalanto pa še dodatni dve.