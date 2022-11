Domačini so na otvoritveni tekmi v velikih težavah

Na letošnjem svetovnem prvenstvu so se organizatorji odločili uporabiti polavtomatski sistem za zaznavanje prepovedanega položaja. Ta je v akcijo stopil že v tretji minuti prve tekme letošnjega svetovnega prvenstva. Ekvadorci so s pomočjo sila zmedenega katarskega vratarja preko Ennerja Valencie povedli, začasno. V akcijo je stopila VAR soba v kateri so sodniki po tehtnem premisleku preklicali na videz popolnoma veljaven zadetek. V zmedi v kazenskem prostoru Katarcev se je žoga od glave Felixa Torresa odbila do Michaela Estrade, čigar koleno in stopalo sta se znašla v prepovedanem položaju. A ta začasna odrešitev ni zares rešila domačinov in predvsem njihovega vratarja.