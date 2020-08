Domen Črnigoj Švico zamenjal za Italijo, odslej v Benetkah

Kljub temu, da so izgubili povratni drugoligaški dvoboj doma proti Frosinoneju z 0:1, ter so bili v zmagah izenačeni 1:1, so napredovali zaradi boljšega položaja v razvrstitvi serie B. Končali so na tretjem mestu, medtem ko je bil Frosinone šele osmi.

Spezia se bo v italijanski prvoligaški druščini pridružila ekipam Benevento in Crotone, ki sta si tudi priborili napredovanje, trije klubi Lecce, Brescia in SPAL pa se poslavljajo iz serie A.