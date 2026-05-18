Po 37 letih se vračajo v prvo portugalsko ligo, junak pa slovenski vratar

Čakanje je bilo dolgo, a se je v Viseuju vendarle končalo. Academico de Viseu bo v prihodnji sezoni znova igral v prvi portugalski ligi, kjer je nazadnje nastopal v sezoni 1988/89. Za klub in mesto, ki sta na ta trenutek čakala dolgih 37 let, je bil dovolj remi brez zadetkov proti Sportingu B.

Pot do velikega slavja je bila napeta. Na stadionu Fontelo, kjer je vzdušje po poročanju portugalskih medijev spominjalo na najboljše čase iz osemdesetih let, je domača ekipa začela odločno in skušala prevzeti pobudo, a največjo priložnost prvega polčasa so imeli gostje, ki so stresli vratnico.

V drugem polčasu je v ospredje stopil slovenski vratar Domen Gril. Najprej je zaustavil nevaren poskus Rafaela Besuga, nato pa se je izkazal še ob strelu Victorja Munoza. Prav njegove obrambe so Academicu omogočile, da je zadržal ničlo, osvojil odločilno točko in dokončno potrdil vrnitev med najboljše portugalske klube.