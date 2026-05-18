Nogomet

Po 37 letih se vračajo v prvo portugalsko ligo, junak pa slovenski vratar

Viseu, 18. 05. 2026 16.44 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Veliko slavje v Viseuju

Academico de Viseu se po 37 letih vrača med portugalsko nogometno elito. Klub iz osrednjega dela Portugalske je v zadnjem krogu druge lige z remijem brez zadetkov proti Sportingu B zadržal drugo mesto, eden ključnih mož zgodovinskega uspeha pa je bil slovenski vratar Domen Gril, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

Čakanje je bilo dolgo, a se je v Viseuju vendarle končalo. Academico de Viseu bo v prihodnji sezoni znova igral v prvi portugalski ligi, kjer je nazadnje nastopal v sezoni 1988/89. Za klub in mesto, ki sta na ta trenutek čakala dolgih 37 let, je bil dovolj remi brez zadetkov proti Sportingu B.

Pot do velikega slavja je bila napeta. Na stadionu Fontelo, kjer je vzdušje po poročanju portugalskih medijev spominjalo na najboljše čase iz osemdesetih let, je domača ekipa začela odločno in skušala prevzeti pobudo, a največjo priložnost prvega polčasa so imeli gostje, ki so stresli vratnico.

V drugem polčasu je v ospredje stopil slovenski vratar Domen Gril. Najprej je zaustavil nevaren poskus Rafaela Besuga, nato pa se je izkazal še ob strelu Victorja Munoza. Prav njegove obrambe so Academicu omogočile, da je zadržal ničlo, osvojil odločilno točko in dokončno potrdil vrnitev med najboljše portugalske klube.

Domen Gril na slavju
FOTO: Academico de Viseu

"Točka, ki jo je zagotovil slovenski vratar, je sprožila veliko slavje v Viseuju," je zapisala priznana portugalska A Bola, ki je Grila izpostavila kot enega osrednjih junakov zgodovinskega popoldneva.

Po tekmi čustev ni skrival niti slovenski vratar, ki je v Viseuju že peto leto. "Ta tekma je pokazala borbenost, povezanost tega kluba in tega mesta. Tukaj sem že pet let in to je poseben trenutek, ki smo si ga popolnoma zaslužili," je po tekmi dejal Gril.

nogomet domen gril

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
18. 05. 2026 17.00
Bravo Domen
Odgovori
+3
3 0
