Domenech se na trenersko klop vrača po enajstih letih

Raymond Domenech je bil vpleten v "kalvarijo v Južni Afriki", kot so zapisali naAFP. Pred desetimi leti je Francija končala na dnu svoje skupine, nekateri igralci pa so se uprli in niso želeli igrati pod njegovim vodstvom. Domenech v klubskem nogometu ni bil dejaven vse od leta 1993, ko je nazadnje vodil moštvo Lyona. Na mesto trenerja Nantesa so ga ustoličili, potem ko je 8. decembra nogo dobil Christian Gourcuff. Domenech bo že 15. trener, odkar je moštvo leta 2007 prevzel poljski milijonar Waldemar Kita.

Nantes zaseda 16. mesto v francoskem državnem prvenstvu in je le tri točke oddaljen pred mesti, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo.