Dominacija v Beogradu: Zvezda na Marakani konkretno nadigrala Partizan

Kultna Marakana, pirotehnika, izredno vzdušje, spopadi navijačev pred tekmo in trije zadetki. 178. srbski večni derbi je imel skoraj vse, kar bi si lahko nevtralni nogometni pristaš z naših prostorov tudi želel. Zvezda je v srečanje krenila z minimalno prednostjo na vrhu ligaške razpredelnice, kar je v zadnjih letih bolj izjema kot pravilo. Vse je kazalo na napeto in vročo tekmo v Beogradu.

A aktualni srbski prvaki so upravičili vlogo favorita in pokazali, da so daleč najboljša ekipa v državi. Zvezda je dominirala že v prvi polovici igre, a sta ji slaba realizacija pred golom in odlična predstava gostujočega vratarja Marka Miloševića preprečili prevzem vodstva, do katerega pa je vendarle prišla v sodnikovem podaljšku. Po levi strani je v svojem slogu preigraval Aleksandar Katai in poslal nevarno žogo v kazenski prostor, kjer jo je šele 17-letni Vasilije Kostov poslal v gostujočo mrežo in poskrbel za erupcijo na domačih tribunah.

V 56. minuti je odličen zadetek dosegel zvezdnik rdeče-belih Marko Arnautović, ki je s plasiranim strelom iz dobrih 20 metrov premagal nemočnega Miloševića. Za 36-letnega Avstrijca srbskih korenin je bil to četrti zadetek v letošnji ligaški sezoni. Edina bilka upanja se je Partizanu pokazala v 70. minuti, ko jim je glavni sodnik dodelil najstrožjo kazen. Milanu Vukotiću je domači vratar Matheus ubranil, odbitek pa je v mrežo pospravil Andrej Kostić, ki pa je bil za milimeter prehiter ob vstopu v kazenski prostor in zadetek vendarle ni obveljal. Piko na i je v 77. minuti postavil Katai, ki je po odlični ekipni akciji in asistenci izvrstnega 17-letnega Kostova še tretjič premagal gostujočega vratarja. Timi Max Elšnik je igral do 87. minute, ko ga je zamenjal Tomas Handel.

Crveno zvezdo v četrtek čaka izredno pomembna povratna tekma play-offa za uvrstitev v osmino finala Lige Evropa proti francoskemu Lillu. Na Marakani bodo Beograjčani branili minimalno vodstvo s prvega srečanja. Na vrhu ligaške razpredelnice imajo zdaj 4 točke prednosti, zdi se, da jih bo strateg Dejan Stanković pripeljal do še devetega zaporednega naslova državnih prvakov.