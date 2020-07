Dominika Čonč ostaja v Milanu

"Res sem zelo vesela, da smo se z AC Milan uspeli dogovoriti za sodelovanje še za eno leto. Vsi vemo, da je Milan eden izmed največjih svetovnih klubov, zato mi res zelo veliko pomeni njihovo zaupanje. V čast mi je, da nosim njihovo majico in da zastopam barve njihovega kluba. Milan je res začel ogromno vlagati v žensko ekipo. Že po prvem tednu treningov je razlika od lani očitna. Ekipa je prenovljena in letos resnično ciljamo na vse tri lovorike. Lanska sezona je bila tudi zame res fenomenalna. Letos si želim nadaljevati tam, kjer sem ostala lani in samo nadgraditi vse skupaj. Mislim, da to ne bo tako težko, saj se tukaj počutim kot doma. Ne bo več potrebnega tistega prilagajanja kot lani. Od prve tekme naprej na polno. Vse skupaj želim spraviti še na višji nivo. Tako jaz osebno kot ekipa želimo narediti še korak naprej, da dosežemo vse zastavljene cilje,“je ob tem za uradno spletno stran NZS povedala Dominika Čonč, ki je v minuli sezoni zbrala 15 nastopov v dresu Milana, dosegla je pet zadetkov.



Po šolanju v ZDA uspešna vrnitev v Evropo

Dominika Čonč (1993) je, kot piše na uradni spletni strani korvne zveze športno pot začela v Mariboru, vmes je igrala v ŽNK Krka Novo mesto, potem pa se preselila v ZDA na študij univerzo UT Martin Skyhawks. Po vrnitvi v Slovenijo je oblekla dres Maribora, potem še ŽNK Pomurja. Na tujem se je uspešno igrala na Danskem, v Španiji in Italiji.