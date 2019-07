Domžalčani blizu uspeha že na prvi tekmi, a v Malmö potujejo z remijem

Domžalski nogometaši so po nekoliko slabšem uvodu v novo sezono domačega državnega prvenstva bolj prepričljivi v Evropi. Čeprav so na prvi tekmi 2. predkroga Lige Evropa na domači zelenici v Športnem parku remizirali proti favoriziranemu švedskemu Malmöju (2:2), so njihove možnosti za preboj in morebiten obračun tretjega kvalifikacijskega predkroga proti zmagovalcu dvoboja Utrecht - Zrinjski enake kot pred začetkom nocojšnje tekme.



Varovanci Simona Rožmana so torej drago prodali svojo kožo, dvakrat tudi vodili, a se na koncu morali sprijazniti z neodločenim izidom. Rumeno družino je v vodstvo osem minut pred koncem prvega dela igre popeljal Shamar Nicholson, a je le šest minut pozneje po padcu zbranosti domače obrambe goste do izenačenja na 1:1 popeljal Rasmus Bengtsson. Oba zadetka sta padla po podaji iz kota in natančnemu udarcu z glavo. Tudi nadaljevanje tekme ni bilo nič manj zanimivo, saj so domači do vodstva z 2:1 prišli že v 48. minuti, ko je po dvojni podaji z Nicholsonom natančno v desni spodnji kot gostujočega čuvaja mreže Dahlina meril nadarjeni Adam Gnezda Čerin.