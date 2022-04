Domžalčani dobili sosedski obračun

Domžalčani so do prve zmage po štirih porazih prišli zahvaljujoč dvema zadetkoma Arnela Jakupovića v zadnjih petnajstih minutah, s katerima se je avstrijski napadalec zavihtel med prve štiri strelce lige. Desetkrat je bil natančen tudi član Tabora Sežane Dino Stančić, enajst jih je zabil Mustafa Nukić iz Olimpije, trinajst Maks Barišič (Koper), petnajst pa Ognjen Mudrinski (Maribor). V prvem polčasu je imel Bravo več od igre in dve zreli priložnosti. V 28. minuti je prvo zapravil Gregor Bajde, ki se je po podaji Žana Trontlja lepo otresel domžalskega branilca, nato pa s približno osmih metrov meril mimo vrat. Drugo priložnost je imel Bravo le štiri minute kasneje, tokrat pa je bila na mestu obramba Domžal, ki je žogo iz gneče odbila v kot. Gostje so prav tako dvakrat zapretili, a sta strela Arnela Jakupovića v 18. minuti s strani in v 40. minuti iz več kot 25 metrov zletela mimo domačih vrat. Drugi polčas se je začel podobno kot prvi, brez izrazite terenske premoči ene ali druge ekipe in brez večjih priložnosti. Dvakrat je streljal Gregor Bajde, enkrat pa Arnel Jakupović. Če je bil pri strelu slednjega v 66. minuti vratar Brava Matija Orbanić na mestu, pa to ne velja za akcijo deset minut kasneje, ko se je Jakupović sprehodil skozi domačo obrambo in s strelom s kakih 10 metrov zatresel mrežo. Jakupović je bil natančen tudi v 82. minuti, ko je izkoristil dolgo podajo in s strelom iz prve še drugič matiral Orbanića.

Tako Bravo kot Domžale bosta naslednji krog igrala v nedeljo, 1. maja; Ljubljančane v Stožicah čaka mestni derbi z Olimpijo, Domžale pa bodo gostile zadnjeuvrščeni Aluminij.

Izid:

Bravo - Domžale 0:2 (0:0)

Jakupović 76., 82.