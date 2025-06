Domžalčani na drugi tekmi obrnili rezultat in ostali prvoligaški konkurenci

Domžalčani so že po 18 minutah izničili zaostanek, v 33. minuti pa že bili v prednosti, predvsem po zaslugi dveh golov zelo razpoloženega in navdahnjenega Harisa Vučkića. V drugem polčasu so gostje prednost samo še povišali, izid 4:0 je postavil Luka Mlakar. Domači so v sodnikovem dodatku sicer dosegli častni gol - to je uspelo Žigi Ovseneku, kar pa jim ni pomagalo. Za kaj več jim je zmanjkalo časa.