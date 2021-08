Domžalčani na Norveškem doživeli težek poraz

Trener Domžalčanov Goran Djuranović je za tekmo proti Norvežanom izbral popolnoma enako enajsterico kot pred tednom dni proti finski Honki. Očitno je upal na enak rezultat proti petouvrščeni ekipi norveškega prvenstva. Domžalčani so letošnjo sezono v Evropi začeli bolje kot v domačem prvenstvu, v katerem so po porazu na uvodni tekmi proti Mariboru zgolj remizirali proti Taboru. Vratar Ajdin Mulalić je edini igralec Domžal, ki je začel tekmo proti Sežančanom in Norvežanom. Sporočilo trenerja je bilo jasno, prednost imajo tekme v Evropi.

Rosenborg je tekmo začel odlično. Deževni večer so igralci svojim navijačem na tribunah polepšali že v sedmi minuti. Krilni igralec Carlo Holse je z žogo odlično stekel v kazenski prostor gostov in žogo podal bočnemu igralcu Adamu Anderssonu na drugi strani igrišča, ki jo je brez težav poslal mimo domžalskih branilcev in vratarja Mulalića. Domžalčani so se po začetnem šoku zbudili, ampak dolgo jim ni uspelo pripraviti omembe vredne priložnosti. Rosenborg je svoj gol branil zelo visoko in Domžalčani so imeli veliko težav z zadrževanjem posesti žoge. Kapetan Senijad Ibričić je po žogo prihajal vse globlje. Velikokrat je moral napade svojega moštva začeti med centralnima branilcema, Damjanom Vukliševićem in Tilnom Klemenčičem.

V 21. minuti je Emil Ceide poskušal s strelom z roba kazenskega prostora, ki ga je Mulalić ustavil le s težavami. Imel je srečo, da do odbite žoge ni prišel eden od domačih igralcev. Omenjeni strel je bil zgolj opozorilo na težave, ki so prihajale nad Domžalčane. Vebjorn Hoff je minuto pozneje po odličnem prodoru na desni strani igrišča žogo podal visoko na drugo stran kazenskega prostora. Tam jo je en en meter pred golovo črto v gol hvaležno preusmeril Črnogorec Dino Islamović.

Norvežani se niso ustavili

Ceide je v prvi polovici ure s svojo hitrostjo in spretnostjo Domžalčanom na levi strani igrišča predstavljal veliko težav. Po njegovem odličnem prodoru in poskusu podaje je Mulalić žogo preusmeril k Islamoviću, ki jo je refleksno preusmeril k Svenu Šošteriču Kariću. Še ena preusmeritev žoge, tokrat nenamerna, je poskrbela za vodstvo Norvežanov z rezultatom 3:0. Sanje Domžalčanov o zmagi v Trondheimu so se po 34 minutah skoraj razblinile, dokončno pa so propadle v 40. minuti. Ceide je znova z lahkoto prodrl po levi strani in ponovil uspešno vajo. Še četrtič so krilni igralci Rosenborga po prodoru s strani žogo poslali na drugo stran kazenskega prostora, kjer so jo njihovi soigralci z lahkoto usmerili v gol. Tokrat je bil strelec Erlend Reitan in jasno je bilo, zakaj so Norvežani že osem tekem neporaženi.

Domžalčani so se po četrti zaušnici končno zbudili. V 42. minuti je Klemenčič poskušal ponoviti uspešen recept Norvežanov. Njegovo podajo je Matej Podlogar spremenil v strel, ki domačega vratarja Andreja Hansena ni pretirano skrbel. Naslednji strel Domžalčanov ga je. Enes Alić se je v 44. minuti s preprostim trikom prebil mimo dveh domačih branilcev. Tretji se je odločno postavil predenj, ampak Alič ni več razmišljal o trikih, zgolj o golu. Z levico je proti zgornjemu levemu kotu gostujočih vrat usmeril nezaustavljiv strel, ki ga je Hansen zaznal prepozno in rezultat ob polčasu je bil 4:1.

Novi zaušnici – peti in šesti gol Norvežanov

Drugi polčas se ni nadaljeval, kot se je končal prvi. Znova je Ceide sejal nemir v obrambi gostov. Žogo je podal Islamoviću, ki je z roba kazenskega prostora žogo poslal mimo Mulalića. Preostanek tekme je potekal brez šokov. Na žalost gostov to pomeni, da so prejeli še en gol. V 86. minuti so domačini ponovili uspešen recept iz prvega polčasa. Po podaji Reitana je Noah Holm brez težav zaključil mimo Mulalića. Domžalčani bodo naslednji teden v Stožicah poskušali rešiti svojo evropsko čast. Uvrstitev v 4. krog kvalifikacij konferenčne lige pa je po tem porazu misija nemogoče.