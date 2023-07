V Športnem parku se obeta senzacija: Domžale - Balzan 1:3*

Domžalčani visokih ciljev v Evropi nimajo, vendar so v 1. krogu vseeno v vrednostni prednosti. Domžale so ovrednotene na 4,76 milijona evrov, Balzan pa na 2,76. Strateg slednjih Simon Rožman bo imel na voljo nekaj novincev, kot so Mario Krstovski, Belmin Bobarić, Danijel Šturm, Edin Julardžija, Jan Đapo ... Domžalčane v primeru uspeha proti Balzanu, ki bodo povratni obračun igrali 18. julija, v 2. krogu čaka Vaduz iz Lihtenštajna ali Neman Grodno iz Belorusije, Mariborčane, ki jih povratna tekma čaka 20. julija, pa luksemburški Differdange.

Izid, prva tekma, Konferenčna liga:

Domžale - Balzan 1:3* (0:2)

Kovačević 57./11m; Andrejić 7., Grech 44./11-m, Olawale 53.