Domžalčani obljubljajo: Maltežanov ne bomo podcenjevali

Domžalčani morda nimajo tako visokih evropskih ciljev kot Olimpija in Maribor, vendar so v 1. krogu vseeno v "vrednostni" prednosti. Domžale so ovrednotene na 4,76 milijona evrov, Balzan pa na 2,76. "V tekmovalnem obdobju moramo biti konkurenčni in vsaka mednarodna izkušnja je pri tem dobrodošla. Ne smemo pozabiti, da smo mlada ekipa v nastajanju, imamo pa marsikaj za pokazati," pravi strateg rumenih Simon Rožman, ki bo imel na voljo nekaj novincev, kot so Mario Krstovski, Belmin Bobarić, Danijel Šturm, Edin Julardžija, Jan Đapo ... "Pripravljalno obdobje smo odlično izkoristili. Mirno lahko rečem, da smo začrtani plan realizirali. Tudi na prijateljskih tekmah, kjer rezultat ni bil najpomembnejši, smo pokazali veliko dobrega, toda uradne tekme bodo šele pravi pokazatelj kakovosti."