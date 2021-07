Domžalčani lahko obžalujejo prejeti zadetek: 'Zgodila se nam je naivnost'

Gostje s Finske so bili v vlogi outsiderjev, a so se ob Kamniški Bistrici izkazali za trde tekmece. Imeli so kar nekaj lepih priložnosti, tako da bi rezultat kaj lahko bil tudi drugačen. "Pričakovali smo, da bodo iskali protinapade, kar jim je nekajkrat tudi uspelo in prišli so v priložnosti. Na drugi strani smo morali biti potrpežljivi in vztrajni. Že v prvem polčasu smo prišli do priložnosti, v drugem nam je uspelo povesti, potem pa naivnost in malo neizkušenosti pri določenih igralcih. Namesto da izbijemo žogo v avt, pride do izgubljene žoge, in posledično dobimo zadetek," je tekmo ocenil trener domačih Dejan Djuranović.

Po golu Arnela Jakupovića v 69. minuti so bili Domžalčani na pragu zmage, a je Honki uspelo izenačiti šest minut kasneje. Djuranović pa si s tem ni želel pretirano beliti glave: "Vemo, da gol v gosteh ne velja več, tako da smo v isti poziciji kot pred tekmo. Rezultat je neodločen in pripraviti se moramo na povratno tekmo."

Finci so bili pogosto nevarni iz protinapadov, a slovenski predstavniki, kot je povedal njihov trener, ne bodo spreminjali taktičnega načrta: "Če igraš s prvo linijo visoko, če poskušaš s pritiskom nasprotnika zadržati daleč od svojega gola, mu v obrambi puščaš veliko prostora. In ko pri tem nisi 'pravi', pride do nevarnosti. To se nam je dogajalo že v prejšnjem krogu in se nam verjetno še bo, a da se postavimo na svojo polovico, da bi jih čakali, bi bilo v njihovem interesu, česar si ne želimo."