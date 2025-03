Domžalčani Olimpiji zadali prvi ligaški poraz po oktobru

V deseti minuti so Domžalčani povedli. Danijel Šturm je sijajno zadel s prostega strela nekoliko z leve strani kazenskega prostora in Vidovška premagal s strelom v njegov kot.

Domžalčani so zapretili že v tretji minuti, ko je po napaki Petra Agbe do strela prišel Nik Perc in za nekaj cm zgrešil spodnji levi kot vrat Matevža Vidovška .

Po dolgem času so na drugi strani tudi domači, ki so se povsem osredotočili na obrambo, pokazali v napadu. Marcel Lorber je z okoli 20 m nekoliko z leve strani sprožil proti vratom Vidovška, a za dober meter zgrešil.

Ljubljančani so sicer prevladovali, a si do polčasa niso priigrali resne priložnosti za spremembo izida. Še enkrat so do strela prišli po kotu, a Justas Lasickas z glavo ni resneje ogrozil Štubljarja.

Primorski derbi brez zmagovalca

Nogometaši Primorja in Kopra so se v zaostali tekmi 21. kroga Prve lige Telemach v Ajdovščini razšli brez zmagovalca z 1:1. Primorski derbi, ki bi moral biti odigran sredi februarja, a ga je takrat odpihnila burja, se je končal z delitvijo točk. Za obe je to peti remi v sezoni. Koper s točko ostaja četrti z 38 točkami oziroma je pet točk oddaljen od tretjega Brava, Primorje pa ima 26 točk in s tem 11 več od devetouvrščene Nafte.

Ni trajalo dolgo, da so Koprčani, ki so takoj stopili na žogo, povedli. Po kotu so gosti žogo poslali nazaj v osrčje kazenskega prostora, tam pa je z nekaj sreče v gneči do žoge prišel Ahmed Sidibe in z natančnim strelom z levico v deveti minuti dosegel prvi gol v dresu Kopra.

V 13. minuti so gosti znova izigrali domače, če bi bolje meril Tomi Jurić oziroma mu strela ne bi blokirala domača obramba, pa bi lahko vodili z 2:0.

Že v prvi polovici prvega polčasa so domači zaradi močnega udarca v glavo od svojega vratarja ostali brez Alexandra Stožiniča, ki ga je po daljši prekinitvi nadomestil Maj Fogec.

V nadaljevanju so Ajdovci vendarle imeli nekaj več od igre, prvo pravo priložnost pa si pripravili v 32. minuti. Po podaji Matica Zavnika je pred vrati povsem neoviran do strela z glavo prišel Žan Bešir, a mu je z odlično obrambo izenačenje preprečil Luka Baš.

Tudi v nadaljevanju premoči domačih po kotu je bilo pred vrati Kopra nevarno, a je podajo Ishaqa Rafia odbil Baš.

V 43. minuti je nato še Omar El Manssouri sprožil od daleč in izzval obrambo Josipa Posavca, nadaljevanje akcije pa je prekinil stranski sodnik z dvignjeno zastavico za prepovedani položaj.

V dolgem sodnikovem dodatku so domači izenačili, potem ko se je po podaji v prostor sprva slabo znašel Rafiu, nato pa je žoga le našla pot do Harisa Kadrića, ki je žogo prav tako za svoj prvi gol v dresu Primorja pospravil v nebranjeno mrežo. Tudi ogled posnetka v sobi za Var odločitve ni spremenil.

V 50. minuti je bil po napaki Sidibeja pred vrati Koprčanov vnovič nevaren Kadrić, a je iz ugodnega položaja stresel okvir vrat.

Štiri minute kasneje je bil na drugi strani po lepi akciji pred vrati El Manssouri, a je grdo zgrešil iz ugodnega položaja.

Tudi v 56. minuti so imeli gosti kar nekaj priložnosti za zadetek, a so Ajdovci požrtvovalno blokirali kar tri strele v le nekaj sekundah in razčistili nevarnost pred svojimi vrati.

V 76. minuti je prišlo do sporne situacije, potem ko so Ajdovci tik pred dvobojem ena na ena z vratarjem Posavcem ustavili Denija Jurića, Denis Šabanagić pa je po ogledu posnetka izključil rezervista Harisa Dedića.

Koprčani so nato pritisnili z igralcem več, v 83. minuti je Isaac Matondo močno ustrelil, a je Nik Jermol požrtvovalno z glavo blokiral strel, ki bi sicer končal v mreži.

Ne gosti in ne domači, ti so ob koncu celo malce zapretili Koprčanom, si do konca niso priigrali lepših priložnosti in ostalo je pri delitvi plena.

Nogometaši Primorja bodo v rednem 24. krogu v nedeljo gostovali pri Celju, medtem ko Koprčane dan prej čaka gostovanje pri Domžalah.

Izidi zaostalih tekem 21. in 22. kroga Prve lige:

21. krog: Primorje - Koper 1:1 (1:1)

22. krog: Domžale - Olimpija 3:1 (0:1)