Domžalčani po norveški 'šestici': Odločila je kakovost

"Ni veliko za povedati. Naleteli smo na razpoloženega nasprotnika in spoznali njegovo veličino. Stalni udeleženec evropskih tekmovanj, kot sta Liga prvakov in Liga Evropa, je v tem trenutku v dobri formi. Rosenborg je bil preprosto prehiter. Norvežani so kaznovali vsako storjeno napako. Hitro so dosegli zadetke, zato je bilo težko igrati. Po zaslugi njihove učinkovitosti so prišli do takšnega rezultata. Tudi sami smo imeli tri oziroma štiri zrele priložnosti, a nismo zadeli. Tokrat je odločila kvaliteta," je po tekmi na stadionu Lerkendal za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener rumene družine Dejan Djuranović. Pod edini zadetek v dresu Domžal se je podpisal poletni novinec Enes Alić, ki je bil pred dnevi uvrščen tudi v idealno enajsterico 3. kroga slovenskega prvenstva: "To je izkušnja za vse nas. Igralci so lahko videli višji evropski nogometni nivo. Imamo mlado ekipo in nekaj posameznikov, ki so se s tem srečali prvič. Te izkušnje jim bodo zagotovo prišle prav, čeprav nam rezultatsko ni uspelo. Med pozitivne trenutke zagotovo sodi priprava priložnosti, pri čemer bi lahko bili v zaključku boljši oziroma odločnejši, tako kot je bil pri doseženem zadetku Enes Alić. Gre torej za razvoj fantov in verjamem, da bodo znali v karieri to pravilno unovčiti."