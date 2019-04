Domžalčani po preobratu do pomembne 'evropske' zmage v Velenju

V osmi minuti so imeli Domžalčani nov strel, Matej Podlogar je s kakšnih 11 metrov udaril previsoko. Tri minute kasneje je Senijad Ibričić nevarno streljal s prostega strela, zdelo se je, da bo Marko Pridigar brez večjih težav ujel žogo, a jo je na koncu s težavami odbil v kot. V 14. minuti je Žiga Škoflek po desni strani popeljal žogo globoko na domžalsko stran, si jo na dobrih 20 metrih nastavil in z natančnim strelom zadel zgornji desni kot gola. Do 30. minute se je igra nekoliko umirila, nato pa je zmedo v zadnjo vrsto Domžal znova vnesel Škoflek, ki je prodiral do roba kazenskega prostora, od tam pa udaril proti golu in za las zgrešil.

Uvodne minute so pripadle Domžalam - strela Adama Gnezde Čerina in Shamarja Nicholsona nista bila posebej nevarna -, a so Velenjčani hitro vzpostavili ravnotežje na zelenici. V sedmi minuti so zapravili do takrat najlepšo priložnost, ko je Žiga Škoflek v kazenskem prostoru iz težkega položaja za las streljal mimo desne vratnice.

Do odmora med polčasoma so gosti iskali pot do izenačujočega gola, domači pot do protinapada, a se izid ni več spremenil. Domžalčani so odločno krenili v drugi polčas in z jasno željo po zadetku. V 51. minuti so izpeljali lepo akcijo, ki jo je zaključil Ibričić, domače je rešila prečka. V 57. minuti Ibričić poskusil s prostega strela z roba kazenskega prostora, a je meril čez gol.

Po dobri uri igre je gostom le uspelo izenačiti. Po prekršku Aljaža Kreflanad Slobodanom Vukomje Damir Skominapokazal na najstrožjo kazen, ki jo je zanesljivo v gol spremenil Ibričić. Domžale so še naprej vztrajale pri napadalni igri, v 73. minuti je Pridigar ubranil strel Vuka, v 74. pa je bil nemočen. Tonči Mujan je ukradel žogo, jo spravil do Vuka, ki jo je podaljšal do Tilna Pečnika, ta pa jo je pred golom potisnil mrežo.

V 86. minuti so Domžalčani izvedli prosti strel, Ibričić je s podajo našel Amedeja Vetriha, ta je z glavo dobro streljal, Pridigar pa je bil na mestu. Domžale bodo naslednjo tekmo igrale v sredo proti Muri, Velenje dan kasneje proti Krškemu.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog:

Rudar Velenje - Domžale 1 : 2 (1 : 0)

Škoflek 14.; Ibričić 64./11-m, Pečnik 74.